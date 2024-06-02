مقتل مسؤول في منطقة بيلغورود الروسية بانفجار ذخيرة

كشف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، أن مسؤولًا محليًّا لقي حتفه عندما انفجرت بعض الذخيرة، بينما أصيب ستة أشخاص في قصف أوكراني للمنطقة الواقعة جنوبي روسيا.

وأضاف جلادكوف على تطبيق "تيليجرام" أن إيجور نيتشيبورينكو نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي في بيلغورود قُتل نتيجة انفجار ذخيرة.

وأردف، أن ستة مدنيين أُصيبوا بشظايا خلال قصف أوكراني لبلدة شيبيكينو. حسب وكالة "رويترز".

ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من التقارير، وتنفي كلٌّ من موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها في عام 2022.