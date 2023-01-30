أنتوني بلينكن يصل إسرائيل في أول زيارة له منذ تشكيل حكومة نتنياهو
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، وذلك في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "طائرة الوزير الأمريكي هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل بحث عدد من القضايا المشتركة".
ودعا بلينكن في مطار بن غوريون بتل أبيب، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "عدم تأجيج التوترات".
وقال: "تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها".
كما سيلتقي بلينكن إلى جانب نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وعددًا من المسؤولين الإسرائيليين، ومن المقرر أن يتوجه غداً الثلاثاء إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسيناقش بلينكن خلال زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية عددًا من الملفات، من أبرزها السياسات المتوقعة لحكومة نتنياهو اليمينية، وخطة الإصلاحات القضائية لائتلافه، إلى جانب الملف النووي الإيراني والتوتر الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتأتي زيارة بلينكن ضمن جولة في الشرق الأوسط بدأها بمصر، وفي ظل التوتر الأمني الكبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد الوزير الأمريكي، أنه "سيشجع الإسرائيليين والفلسطينيين على التخفيف من حدة التوتر الأمني".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع بين الجانبين"، مضيفًا: "هناك تصاعد مخيف للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونسعى حالياً لتهدئة الأوضاع".
وحسب تقارير عبرية، فإن "خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو ستكون من أبرز الملفات التي سيبحثها بلينكن مع نتنياهو، كما أنه سيضغط على الرئيس الفلسطيني من أجل التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".