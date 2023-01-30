أنتوني بلينكن يصل إسرائيل في أول زيارة له منذ تشكيل حكومة نتنياهو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، وذلك في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "طائرة الوزير الأمريكي هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل بحث عدد من القضايا المشتركة".

ودعا بلينكن في مطار بن غوريون بتل أبيب، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "عدم تأجيج التوترات".

وقال: "تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها".

كما سيلتقي بلينكن إلى جانب نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وعددًا من المسؤولين الإسرائيليين، ومن المقرر أن يتوجه غداً الثلاثاء إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.