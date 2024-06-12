القضاء الكندي يصدر حكمًا جديدًا بحادثة الطائرة الأوكرانية
قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو الكندية، بمسؤولية الخطوط الأوكرانية عن دفع التعويضات للعائلات التي توفي أقاربها في حادثة إطلاق النار على الطائرة في سماء طهران في يناير 2020، حسب صحيفة "newswire" الكندية.
وشددت المحكمة العليا في أونتاريو، بعد 18 جلسة استماع، على أن "الخطوط الجوية الأوكرانية UIA لم تتمكن من إثبات أنها لم ترتكب إهمالًا من خلال تقدير الاحتمالات في السماح للرحلة PS752 بمغادرة طهران".
وذكرت أن شركة الطيران الأوكرانية لم تقم بشكل كامل "بالرعاية القياسية وفقًا لقوانين الطيران الدولية في السماح بتحليق تلك الطائرة، ولم تقم بتقييم السلامة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة".
وحكمت القاضية ياسمين أكبر علي بأن إهمال UIA يرتكز على حقيقة أنه قبل ساعات من مغادرة الرحلة، أطلقت إيران صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية في العراق ردًا على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وكانت في حالة تأهب قصوى لهجوم مضاد.
وفي هذه الدعوى، التي رُفِعَت أمام المحكمة العليا في أونتاريو، اتهمت عائلات المدعين، شركة الطيران الأوكرانية بالإهمال لأنها سمحت بالرحلة.
وقال محامي عائلات الضحايا جو فيورانت: "هذه نتيجة مهمة لعملائنا الذين فقدوا أحباءهم في إسقاط الرحلة 752، للمرة الأولى أصبح لدى العائلات الآن إجابات كاملة عن دور الخطوط الجوية الأوكرانية في هذه المأساة الرهيبة".
ووفقًا لحكم المحكمة تتحمل الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات الكاملة للعائلات التي فقدت أحباءها في حادث تحطم الرحلة PS 752.
وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف في 8 من يناير/كانون الثاني للعام 2020.
وأسفرت حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل ركابها وطاقمها جميعًا، والبالغ عددهم 176 شخصًا، أغلبهم من الإيرانيين، ومن بينهم جنسيات أوروبية.