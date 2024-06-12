القضاء الكندي يصدر حكمًا جديدًا بحادثة الطائرة الأوكرانية

قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو الكندية، بمسؤولية الخطوط الأوكرانية عن دفع التعويضات للعائلات التي توفي أقاربها في حادثة إطلاق النار على الطائرة في سماء طهران في يناير 2020، حسب صحيفة "newswire" الكندية.

وشددت المحكمة العليا في أونتاريو، بعد 18 جلسة استماع، على أن "الخطوط الجوية الأوكرانية UIA لم تتمكن من إثبات أنها لم ترتكب إهمالًا من خلال تقدير الاحتمالات في السماح للرحلة PS752 بمغادرة طهران".

وذكرت أن شركة الطيران الأوكرانية لم تقم بشكل كامل "بالرعاية القياسية وفقًا لقوانين الطيران الدولية في السماح بتحليق تلك الطائرة، ولم تقم بتقييم السلامة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة".