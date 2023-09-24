بعد الهجوم على "تشكالوفسكي".. روسيا قلقة من استهداف عمقها الإستراتيجي

استهدفت القوات الأوكرانية بلا هوادة الأسطول الروسي في البحر الأسود خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هجومًا وقع مؤخرًا على قاعدة جوية قريبة من موسكو جعل قادتها العسكريين يشعرون بمزيد من القلق، بحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

ونقل الموقع عن تقرير استخباري لوزارة الدفاع البريطانية، أن كلًا من روسيا وأوكرانيا اختبرتا خلال الأيام الماضية عمليات هجومية غير عادية جرت عميقًا ما وراء خطوطهما، مشيرًا بالتحديد إلى هجمات شنت مؤخرًا على الأسطول الروسي في البحر الأسود وعلى قاعدة تشكالوفسكي الجوية خارج موسكو.

ووفقًا لتقرير الموقع الأمريكي، فإن قاعدة تشكالوفسكي تستضيف طائرات عسكرية متخصصة وطائرات نقل لاستخدام القادة الروس، ما يجعلها، بحسب تقييم وزارة الدفاع البريطانية، مواقع روسية حساسة.

ووفقًا للتقييم الاستخباري البريطاني، الذي أشار إليه التقرير، فقد تم خلال الهجوم على القاعدة إلحاق الضرر بواحدة من طائرات (اليوشين 2- 20 م) القيمة التي تتمتع بقدرات على تنفيذ مهمات خاصة منها جمع البيانات الاستخبارية الإلكترونية.