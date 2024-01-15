نيويورك تايمز: أمريكا وإيران تتجنبان خوض قتال مباشر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إيران وأمريكا يحرصان على عدم حصول معركة مباشرة بين قواتهما، في وقت تشكلت مخاوف من جر إسرائيل وطهران وواشنطن إلى القتال بشكل مباشر بسبب ما يحدث بالشرق الأوسط.

وبعد 100 يوم من الحرب في غزة، يقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن إيران دفعت وكلاءها الذين تدعمهم لإثارة المشاكل لأمريكا والضغط على إسرائيل والغرب في العراق وسوريا ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر.

وعززت طهران إنتاج اليورانيوم في الأسابيع الأخيرة؛ مما أثار مخاوف من قدرتها على تصنيع العديد من الأسلحة النووية بسرعة، في حين توخت الحذر في استعمال الحد الأدنى من الوقود لصنع القنابل، إذ إنها قد تثير عملاً عسكرياً على مجمعاتها النووية تحت الأرض إن تجاوزت ذلك الحد.