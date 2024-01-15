نيويورك تايمز: أمريكا وإيران تتجنبان خوض قتال مباشر
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إيران وأمريكا يحرصان على عدم حصول معركة مباشرة بين قواتهما، في وقت تشكلت مخاوف من جر إسرائيل وطهران وواشنطن إلى القتال بشكل مباشر بسبب ما يحدث بالشرق الأوسط.
وبعد 100 يوم من الحرب في غزة، يقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن إيران دفعت وكلاءها الذين تدعمهم لإثارة المشاكل لأمريكا والضغط على إسرائيل والغرب في العراق وسوريا ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر.
وعززت طهران إنتاج اليورانيوم في الأسابيع الأخيرة؛ مما أثار مخاوف من قدرتها على تصنيع العديد من الأسلحة النووية بسرعة، في حين توخت الحذر في استعمال الحد الأدنى من الوقود لصنع القنابل، إذ إنها قد تثير عملاً عسكرياً على مجمعاتها النووية تحت الأرض إن تجاوزت ذلك الحد.
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن الهجوم الدقيق الذي شنته إسرائيل لاستهداف قياديين في حركة حماس في بيروت مؤخراً أوضح لجماعة حزب الله المدعومة والممولة من إيران أن إسرائيل لا تنوي تصعيد الضربات المتبادلة على الحدود الجنوبية في لبنان، لكنها بعد ستة أيام قتلت وسام حسن الطويل وهو قائد كبير في ميليشيا حزب الله.
وذكرت الصحيفة، أن الولايات المتحدة ضربت منشآت ومرافق ومستودعات الرادار والأسلحة الخاصة بميليشيا الحوثيين وتجنبت استهداف قيادة الميليشيا نفسها، لتجنب التصعيد.
ومهما سَعِد الإيرانيون بإثارة النعرات في الشرق الأوسط، فإن قيام حرب شاملة لا يعد في صالح بلد يعاني رئيسها من مشاكل صحية، وقد امتلأت بلاده بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين، ليس هناك شك في أن إيران دعمت تصرفات الحوثيين، وتشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الصراع المتصاعد سوف يزيد التكاليف على الغرب، دون خوض حرب واسعة النطاق.