تصاعد الرفض البريطاني للانتقادات الخارجية.. هل هو تحول نحو القومية؟

في الأعوام الأخيرة، اتخذت استجابة المملكة المتحدة للآراء الأجنبية بشأن شؤونها الداخلية منحى دفاعيًّا؛ ما أثار المخاوف بشأن العقلية الانعزالية والرفض المتزايد لوجهات النظر الخارجية، بحسب مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يسلط الضوء على تحول مثير للقلق في بريطانيا نحو القومية.

ويشير المقال إلى أنه "بالتأمل في العصر الذي كان فيه محرر صحيفة التابلويد البريطانية، ديريك جيمسون، يقلل بشكل فكاهي من شأن التغطية الإعلامية الأجنبية لبريطانيا، يبدو الموقف الحالي بعيدًا عن هذا المزاح والتقبل".

ففي مثال حديث، عندما فازت بيرجيت ماس، الصحفية الألمانية من دويتشه فيلله، بجائزة مرموقة عن فيلمها الوثائقي الذي يتناول الحقوق المدنية في المملكة المتحدة، تطرقت فيه إلى موضوعات مثل الحق في الاحتجاج والإضراب واللجوء وأشارت إلى تجاه مقلق لتقييد الحقوق من قبل الحكومة البريطانية، تجاهلت وسائل الإعلام البريطانية هذا الفوز إلى حد كبير.