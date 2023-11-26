تصاعد الرفض البريطاني للانتقادات الخارجية.. هل هو تحول نحو القومية؟
في الأعوام الأخيرة، اتخذت استجابة المملكة المتحدة للآراء الأجنبية بشأن شؤونها الداخلية منحى دفاعيًّا؛ ما أثار المخاوف بشأن العقلية الانعزالية والرفض المتزايد لوجهات النظر الخارجية، بحسب مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يسلط الضوء على تحول مثير للقلق في بريطانيا نحو القومية.
ويشير المقال إلى أنه "بالتأمل في العصر الذي كان فيه محرر صحيفة التابلويد البريطانية، ديريك جيمسون، يقلل بشكل فكاهي من شأن التغطية الإعلامية الأجنبية لبريطانيا، يبدو الموقف الحالي بعيدًا عن هذا المزاح والتقبل".
ففي مثال حديث، عندما فازت بيرجيت ماس، الصحفية الألمانية من دويتشه فيلله، بجائزة مرموقة عن فيلمها الوثائقي الذي يتناول الحقوق المدنية في المملكة المتحدة، تطرقت فيه إلى موضوعات مثل الحق في الاحتجاج والإضراب واللجوء وأشارت إلى تجاه مقلق لتقييد الحقوق من قبل الحكومة البريطانية، تجاهلت وسائل الإعلام البريطانية هذا الفوز إلى حد كبير.
وفي الأسبوع نفسه، قوبلت انتقادات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وتغير المناخ بشأن الأحكام العقابية للمتظاهرين، بتغطية قليلة من وسائل الإعلام البريطانية، كما إن قلق إيان فراي، الخبير الأسترالي في القانون البيئي الدولي والسياسات، بشأن الأحكام الصارمة الصادرة على الناشطين وتأثيرها على حرية التجمع السلمي لم يحظ باهتمام كبير.
وحسب الصحيفة، فإن هذا الموقف الرافض تجاه الانتقادات الخارجية يؤكد عدم اهتمام البريطانيين برأي العالم بما يجري داخل بلادهم، وخاصة تجاه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالرغم من وجود دين تاريخي مستحق لهذه المحكمة التي قامت بحماية حقوق الصحفيين البريطانيين في الماضي.
كما ظهر تحول ملحوظ في الخطاب البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس موقفًا رافضًا على نحو متزايد تجاه وجهات النظر الخارجية، باعتبارها تدخلاً غير مبرر، وليست فرصة للتأمل أو التحسين، ما يعكس انعزالًا ونزعة دفاعية في بريطانيا مثيرة للقلق.
وقالت الصحيفة إن هذا المسار الحالي في الخطاب البريطاني، والذي يتسم بالنفور من النقد الخارجي، يبدو على نحو متزايد منعزلًا، وقصير النظر، ودفاعيًّا، ويهدد بتغذية شكل من أشكال القومية، وهي القضية التي يحاول جيل جديد من الساسة اليمينيين إعادة تأهيله، ليس فقط في بريطانيا بل في مختلف أنحاء أوروبا، حيث تدافع شخصيات مثل خيرت فيلدرز في هولندا عن السرد القومي.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية