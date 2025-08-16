20 قتيلاً في النيجر على أيدي "عصابات مسلحة"

قُتل عشرون مدنياً كانوا يستقلون شاحنة الخميس على أيدي "عصابات مسلحة" قرب منطقة كومابانغو المنجمية في غرب النيجر، وهي منطقة يسجل فيها أيضاً نشاط كثيف لجماعات إرهابية، وفق ما أفادت مصادر محلية السبت.

وتواجه النيجر، مثل جارتيها في منطقة الساحل بوركينا فاسو ومالي، أعمال عنف إرهابية متكررة منذ نحو عشر سنوات، وخاصة في مناطقها الغربية.

واعترضت "عصابات مسلحة" الشاحنة القادمة من السوق في بلدة مهنّا الخميس قرب موقع منجم كومبانغو للذهب، حسبما أفاد أحد السكان المحليين طالباً عدم كشف هويته لأسباب أمنية.

وقال المصدر إن المهاجمين "أنزلوا جميع الركاب، ووضعوا 19 رجلاً على جانب واحد، من دون سبب، وألقوهم على الأرض وأمطروهم بالرصاص"، مضيفاً أن السائق قتل أيضاً وأضرمت النيران في الشاحنة.

وأضاف أن "سيدتيْن نجتا، فيما تمكن شخصان آخران من الفرار".

وأكد حسن تورو، أحد سكان تيلابيري، كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، أن "الإرهابيين ذبحوا تسعة عشر راكبا مثل الماشية، ولم يبق على قيد الحياة سوى امرأتين".

وذكر موقع "نيجر سكوب" أن "نحو عشرين شخصاً قتلوا" في الهجوم.

وقع الهجوم في منطقة تيلابيري القريبة من بوركينا فاسو ومالي، في ما يسمى بمنطقة المثلث الحدودي، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من النظام العسكري الذي يتولى السلطة في نيامي منذ الانقلاب قبل عامين.