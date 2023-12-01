شهدت عشرات الانقلابات.. إطلاق نار في العاصمة غينيا بيساو

قال مراسل رويترز، إن إطلاق نار وقع الليلة الماضية في بيساو عاصمة غينيا بيساو، واستمر حتى صباح اليوم الجمعة.

ولا تزال ملابسات إطلاق النار غير واضحة.

وشهدت غينيا بيساو ما لا يقل عن 10 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974.

ولم يكمل سوى رئيس واحد منتخب ديمقراطيا فترة ولايته في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا جنوبي السنغال.

وقُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في فبراير من العام الماضي.