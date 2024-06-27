ميدفيديف يدعو لإنشاء رابطة للدول "المعاقَبة" من الغرب

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى إنشاء رابطة للدول التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق، وإجراء مشاورات حول الدفاع المشترك لمواجهتها.

وأوضح ميدفيديف في كلمته خلال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي أنه "تم في المنتدى القانوني الدولي الأخير طرح فكرة إنشاء رابطة للدول التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق".

وقال ميدفيديف: "يمكننا العودة إلى هذه الفكرة، وبشكل عام، يمكن لمثل هذه الدول أن تتحد ليس فقط لإجراء مشاورات قانونية، ولكن أيضا لإجراء مشاورات حول الدفاع الجماعي ضد أولئك الذين فرضوا علينا العقوبات، بما في ذلك حتى قضايا الدفاع الجماعي عن النفس في الحالات الضرورية".

وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصبحت روسيا، اليوم، الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم، حيث تم فرض 14.081 عقوبة على الأفراد والكيانات الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية 1948 عقوبة على روسيا، فيما فرضت سويسرا 1782 عقوبة وكندا 1590 عقوبة.

وكل هذه العقوبات سارية حالياً، وهي تعادل خمسة أضعاف تلك التي كانت سارية قبل اعتراف الكرملين بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين في 22 شباط/ فبراير 2022.

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع كاستيلوم المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تخطت بأشواط إيران الدولة التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات (3.616) قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ عام 2011، تليها كوريا الشمالية ثم بيلاروس ففنزويلا وبعدها ميانمار.