الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند في 29 نوفمبر 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند في 29 نوفمبر 2022

ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

أ ف ب
أ ف ب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة، في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها خصوصاً نظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

يأمل الرئيس الفرنسي أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا
فرانس برس

وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند في 29 نوفمبر 2022
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وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند في 29 نوفمبر 2022
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وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل الرئيس الفرنسي أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأمريكية.

وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.

فرنسا
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