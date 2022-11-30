ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل الرئيس الفرنسي أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأمريكية.

وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.