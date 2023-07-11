تحالف يضم 11 دولة لتدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات أف-16

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر أنّ "تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات أف-16 تشكّل اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".

ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولاً أوروبية.

وتقود الدنمرك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، جهودا دولية لتدريب طيارين وفريق دعم وصيانة للطائرات والتمكن في نهاية المطاف من توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال ترولز لوند بولسن، القائم بأعمال وزير الدفاع الدنمركي، للصحفيين بعد مراسم التوقيع "نأمل أن نتمكن من رؤية نتائج في بداية العام المقبل".

وحتى الآن، لم تلتزم أي دولة بإرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، على الرغم من أن بولندا وسلوفاكيا قدمتا 27 طائرة من طراز ميج-29لتكملة أسطول الطائرات المقاتلة الأوكرانية.