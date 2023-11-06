بعد سنوات من التوتر.. الصين وأستراليا تبحثان إنشاء "شراكة ثقة"
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلديهما يمكن أن يصبحا "شريكين" يتبادلان الثقة.
جاء ذلك في اجتماع يكرس تحسن العلاقات الدبلوماسية بعد توترات استمرت لسنوات، وأثرت في التبادلات التجارية بين الجانبين.
وصرّح شي أن الصين وأستراليا "ليس بينهما أي مشكلة أو نزاع تاريخي أو تضارب جوهري في المصالح، ويمكنهما أن تصبحا شريكتين تجمعهما الثقة المتبادلة"، وفق ما نقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية.
والتقى الزعيمان في بكين خلال زيارة دولة يقوم بها ألبانيزي للصين تستمر أربعة أيام. ويشكل العملاق الآسيوي الشريك الاقتصادي الرئيسي لكانبيرا، لكن العلاقات الثنائية تدهورت بشكل كبير.
وقال شي لألبانيزي إن بكين تأمل في "تطوير إمكانات اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، وتوسيع التعاون في مجالات جديدة، بما فيها تغير المناخ والاقتصاد الأخضر".
وأضاف الرئيس الصيني: "بفضل الجهود التي بذلها الجانبان، استأنفت الصين وأستراليا التبادلات في مجالات مختلفة، وعادتا إلى المسار الصحيح لتحسين العلاقات وتطويرها".
وفي بداية اللقاء الذي جمعه الاثنين مع شي، وهو الأول بين رئيس صيني ورئيس وزراء أسترالي منذ أكثر من سبع سنوات، أشاد ألبانيزي بالتطور "الإيجابي جدًا" في العلاقات الثنائية، وفقا لتعليقات بثتها قناة "إي بي سي" الأسترالية العامة.
وشدد ألبانيزي على أن "حرية المبادلات التجارية تحسنت وهذا مفيد لبلدينا.. من الواضح أنه يمكننا أن ننتهز الفرصة اليوم لنرى كيف يمكن تعزيز التعاون" بين الصين وأستراليا.
ورغم اللهجة الودّية، كان رئيس الوزراء الأسترالي قد أشار، الشهر الماضي، إلى أن البلدين ليسا متحالفين على الصعيد الاستراتيجي، وأن لهما تاريخا وقيما مختلفة.
وتنتقد الصين بشدة اتفاق "أوكوس" الأمني المبرم بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والهادف إلى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادئ.
وترى الباحثة لدى "ستيمسون سنتر" في واشنطن، يون سون، أن الصين تريد إظهار زيارة ألبانيزي على أنها اعتراف من أستراليا بأخطائها الماضية.
وأشارت إلى أنها "ستقدم ألبانيزي على أنه (زعيم) يقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويفعل ما يصب في مصلحة الاقتصاد الأسترالي، وخصوصا بالنسبة للشركات العاملة في التصدير، بما في ذلك النبيذ".