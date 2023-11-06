بعد سنوات من التوتر.. الصين وأستراليا تبحثان إنشاء "شراكة ثقة"

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، أن بلديهما يمكن أن يصبحا "شريكين" يتبادلان الثقة.

جاء ذلك في اجتماع يكرس تحسن العلاقات الدبلوماسية بعد توترات استمرت لسنوات، وأثرت في التبادلات التجارية بين الجانبين.

وصرّح شي أن الصين وأستراليا "ليس بينهما أي مشكلة أو نزاع تاريخي أو تضارب جوهري في المصالح، ويمكنهما أن تصبحا شريكتين تجمعهما الثقة المتبادلة"، وفق ما نقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية.

والتقى الزعيمان في بكين خلال زيارة دولة يقوم بها ألبانيزي للصين تستمر أربعة أيام. ويشكل العملاق الآسيوي الشريك الاقتصادي الرئيسي لكانبيرا، لكن العلاقات الثنائية تدهورت بشكل كبير.

وقال شي لألبانيزي إن بكين تأمل في "تطوير إمكانات اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، وتوسيع التعاون في مجالات جديدة، بما فيها تغير المناخ والاقتصاد الأخضر".

وأضاف الرئيس الصيني: "بفضل الجهود التي بذلها الجانبان، استأنفت الصين وأستراليا التبادلات في مجالات مختلفة، وعادتا إلى المسار الصحيح لتحسين العلاقات وتطويرها".