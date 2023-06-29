روسيا تنذر فاغنر بخسارة التمويل ما لم توقع عقودا مع وزارة الدفاع

قال رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي الجنرال أندريه كارتابولوف، الخميس، إن رئيس مجموعة فاغنر رفض توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف أن القيادة الروسية أبلغته أن مقاتليه لن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما لن تتلقى فاغنر أي تمويل.

قال كارتابولوف بحسب وسائل إعلام روسية "قبل أيام قليلة من محاولة التمرد صرحت وزارة الدفاع الروسية، وبشكل واضح تمامًا، أن جميع التشكيلات المسلحة يجب أن توقع عقدًا مع وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن "الجميع، باستثناء فاغنر، بدأوا في تنفيذ هذا القرار، ماعدا هذا الرجل (بريغوجين) رفض".

وتابع موضحا "تم إبلاغه أنه في هذه الحالة، لن تشارك فاغنر في العملية العسكرية الخاصة، وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من المال والدعم، وبالنسبة لبريغوجين، فإن المال عامل مهم، وربما عامل أساسي".

وقاد زعيم فاغنر تمردا السبت الماضي وأعلن زحف قواته نحو موسكو، إلا أن وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أسهمت في إنهاء هذا التمرد.

وأعلن لوكاشينكو قبل يومين وصول قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، إلى منسك، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تدرس إشراك مجموعة فاغنر بالجيش البيلاروسي.