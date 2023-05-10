باكستان.. استدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لاعتقال خان

استدعت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، الجيش للمساعدة في مواجهة أعمال عنف شديدة اندلعت في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرة المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.

ولقي 5 على الأقل حتفهم في أعمال عنف أججت الاضطرابات في الدولة الواقعة جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وسط أزمة اقتصادية حادة، وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر /تشرين الثاني.

وكانت السلطات ألقت، أمس الثلاثاء، القبض على خان -الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراضٍ، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.