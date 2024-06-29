باريس تضغط على طهران باحتجاز مسؤول إيراني

تستغل فرنسا الاعتقال الإداري لبشير بيزار؛ المسؤول السابق في وسائل الإعلام الحكومية في طهران، للتفاوض على إطلاق سراح ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

ويواجه بيزار، الذي اعتقل في 3 يونيو/حزيران واحتجز في ميتز، الطرد بتهمة كونه "عميل نفوذ إيراني مرتبطًا بأجهزة المخابرات الإيرانية"، كما جاء في أمر الطرد الصادر في 22 مايو/أيار، وفقا لصحيفة لوموند.

وأبرزت الصحيفة أن قضية بيزار، التي بدت روتينية، لها آثار دبلوماسية أعمق؛ مما يسلط الضوء على المواجهة المعقدة بين باريس وطهران.

ويقيم بيزار (41 عاما) في فرنسا منذ أكثر من عامين مع زوجته الإيرانية وطفليهما. ويعد احتجازه جزءًا من استراتيجية فرنسا الأوسع، إذ تواصل الضغط من أجل حرية مواطنيها المحتجزين لدى النظام الإيراني.