ما هي العقيدة العسكرية الروسية الجديدة لمواجهة "الناتو"؟

اعتبرت مجلة "فورين أفيرز"، أن روسيا طوّرت عقيدة عسكرية جديدة، في مواجهة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت المجلة في تقرير، إن "الكرملين عرف جيدا أنه لا يمكنه مجاراة الناتو فيما يتعلق بممارسة القوة الصارمة والنفوذ حتى في المناطق المجاورة له، ومن هنا قرر نفض الغبار عن تكتيكاته السابقة".

وأضافت: "كانت النتيجة تطوير عقيدة عسكرية روسية دمجت طرق وأساليب الحرب الروسية في طريقة واحدة فقط، تتوافق بشكل وثيق مع أهداف موسكو السياسية، وتستخدم كل أدوات الدولة لتعظيم قوتها".

وذكرت المجلة، أن "من هذه الأدوات استغلال الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لضمان بقاء السكان مخلصين، واحتجاز الرهائن والابتزاز ونشر أشعار الحرب واستخدام إمدادات الطاقة كسلاح".

ولفتت المجلة، إلى أن "موسكو لا تستخدم الأداة نفسها في كل النزاعات. على سبيل المثال الأدوات التي نجحت في سوريا، لا يمكن استخدامها في حملات التضليل التي يطلقها الكرملين في أوروبا والولايات المتحدة. فاستخدام أي من الأدوات يعتمد بشكل كبير على طبيعة الصراع".

واستدركت: "لكن ليس هناك مكان في العالم أكثر من أوكرانيا استخدمت فيه روسيا أدواتها ولأكثر من عقدين من الزمن حيث استخدم الروس تكتيكات اقتصادية وسياسية وإعلامية لتقويض معارضيهم في أوكرانيا، وقدموا الأموال وصفقات الغاز للأوليغارش الأوكرانيين المتعاطفين مع روسيا ومكنوهم من الاستحواذ على الصناعات الكبيرة شرقي أوكرانيا".