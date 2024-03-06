كييف تعلن تدمير "سيرغي كوتوف" أحدث سفينة دورية للأسطول الروسي

وأفادت القوات البحرية الأوكرانية بأنها تعاونت مع الاستخبارات العسكرية في هذا الهجوم الذي أسفر عن تدمير "أحدث سفينة دورية" للأسطول الروسي.

وأشارت الى أن الهجوم وقع في "المياه الإقليمية الأوكرانية" على مقربة من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهجوم جديد على سفينة روسية يظهّر "ما تقدر أوكرانيا على فعله".

وقال: "لا يوجد ملاذ آمن للإرهابيين الروس في البحر الأسود ولن يكون هناك أبدا. ولن يكون هناك مكان آمن لهم في السماء أيضاً".

وأوضح المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندري يوسوف أن السفينة كانت قد أصيبت في الهجوم الماضي لكنها "دمّرت بشكل مؤكد هذه المرة" في هجوم ليل الإثنين الثلاثاء.