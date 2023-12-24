أوكرانيا تعلن إسقاط 14 مسيرة روسية

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد خلال الليل، وإن الدفاعات الجوية دمرت 14 طائرة منها.

وذكر سلاح الجو الأوكراني على منصة تيليغرام، "نتيجة للمواجهة الجوية دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة مسيرة، من طراز شاهد، في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي".