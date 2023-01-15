بوتين يشيد بـ"الديناميكية الإيجابية" للهجوم الروسي على أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا "تمضي في اتجاه إيجابي"، وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.
وقال بوتين لتلفزيون "روسيا 1" الرسمي "الديناميكية إيجابية... كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة"، وتابع "آمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".
البطالة عند مستوى تاريخي منخفض، والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر... أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن"، وفق تعبيره.
وأكد أن "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض، والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".