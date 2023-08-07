الأسطول الخامس الأمريكي يرسل قوات جديدة إلى الشرق الأوسط

كشف الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، عن تعزيز قواته في الشرق الأوسط من خلال إرسال آلاف الجنود من البحرية الأمريكية.

وقال الأسطول الخامس في بيان له، إن أكثر من 3000 بحار وجندي من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا إلى الشرق الأوسط من مجموعة "باتان" البرمائية الجاهزة (ARG) والوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرين (MEU).

وأوضح أن القوات التي وصلت إلى الشرق الأوسط تأتي كجزء من خطة انتشار للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط تمَّ الكشف عنها في وقت سابق.