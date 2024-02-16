صحيفة: قيود الإنترنت تدر عوائد مالية على إيران

وكشفت دراسة نشرتها لجنة برلمانية في آب/أغسطس الماضي، أن حوالي 64% من المستخدمين يلجأون لبرامج (VPN)، ما يعني أن اثنين من كل ثلاثة يستخدمون هذه التطبيقات.

وأشار عضو البرلمان الإيراني غلام رضا نوري قزالجة، أثناء تقديمه تقرير لجنة الصناعات النيابية، أن "64% من الشعب يستخدمون برامج تجاوز الحجب.. وبعض المراكز العلمية أفادت باستخدام قرابة 96% من الإيرانيين لـ VPN".

تكاليف خفية

ومع ذلك، فإن التكاليف الخفية للشبكات الافتراضية الخاصة أعلى بكثير من تكاليفها المباشرة؛ لأن الوقت والطاقة والخبرة التي يجب إنفاقها على الإنتاج والابتكار يتم إنفاقها على الاتصال بشبكات VPN.

وقال الخبير في الإنترنت حامد بيدي: "بالإضافة إلى التكاليف المباشرة التي يتحملها المواطنون، فإن الشبكات الافتراضية الخاصة لها تكاليف غير مباشرة وخفية لكل من الشعب والحكومة، ولا يتم الحديث عنها كثيرًا".

وأضاف أن إحدى هذه التكاليف هي الوقت الذي يقضيه المواطنون في البحث عن شبكات مختلفة أو الاتصال بشبكات مجانية، كما أن بطء الإنترنت يهدر الكثير من وقت المواطنين بعد الاتصال بهذه الخدمة.

سوق فوضوية

ولا يوجد في السوق السوداء لشبكات (VPN) أي تنظيم منطقي إذ يحدد البائع السعر الذي يريده، وقال أحد العاملين في بيع هذه الشبكات للصحيفة :"آخر زيادة في الأسعار حدثت قبل 4 أشهر، والسبب هو ارتفاع الأسعار من قبل مركز البيانات، ونتيجة لذلك، كان علينا أن نزيد الأسعار"، بحسب الصحيفة.