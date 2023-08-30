بوريل يكشف عن توقعاته بشأن عمليات "فاغنر" الروسية في أفريقيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تستمر عمليات مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا.

وأوضح أن استمرار عمليات مجموعة "فاغنر" في أفريقيا لن يتأثر بوفاة رئيسها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة قبل أيام.

وصرح بوريل للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا، قائلا: "أنا على يقين من أنهم سيجدون بسرعة بديلا لزعيم فاجنر الراحل. سيواصلون نشاطهم في أفريقيا لأنهم (يمثلون) الجناح المسلح لروسيا".

وأضاف أن موسكو لا يمكنها إرسال قوات نظامية إلى المنطقة؛ لأن ذلك سيكون أمرا فاضحا للغاية.

وتابع: "سيستمرون (فاجنر) في خدمة بوتين وفيما يفعلونه، وهو أمر بالتأكيد لا يساهم في (إحلال) السلام بمنطقة الساحل، أو في الدفاع عن الحقوق والحريات بالمنطقة".