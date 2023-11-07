ألمانيا تفرج عن مساعدات للفلسطينيين وتقدم 20 مليون يورو إضافية

قالت وزارة التنمية الألمانية، الثلاثاء، إن ألمانيا قررت الإفراج عن مساعدات بقيمة 71 مليون يورو (75.80 مليون دولار) في إطار مراجعة مستمرة لدعمها للفلسطينيين.

وتعهدت ألمانيا أيضا، بتقديم 20 مليون يورو إضافية في صورة تمويل جديد.

وكانت ألمانيا ردت على الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بتعليق مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية بشكل مؤقت لحين إجراء مراجعة.

وجاء في بيان للوزارة: "بسبب الوضع الهش في المنطقة، لم تكتمل المراجعة بالكامل بعد".