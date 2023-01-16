اليابان والهند تطلقان أول مناورات عسكرية جوية مشتركة

ونظمت اليابان خلال الأشهر الأخيرة الكثير من التدريبات العسكرية المشتركة مع حلفائها، وتعمل حاليا على تعديل سياستها الدفاعية لمواجهة القوة العسكرية الصينية.

وصادقت طوكيو في كانون الأول/ديسمبر على "إستراتيجية أمنية وطنية" جديدة تنص على مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية لتشكل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بدل1 بالمئة حاليًا.

والتقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي، قادة خمس دول أخرى في مجموعة السبع خلال جولة في أوروبا وأمريكا الشمالية، أُعلن خلالها عقد اتفاق عسكري مع لندن وتمديد المعاهدة اليابانية - الأمريكية للأمن في مجال الفضاء.