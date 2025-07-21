بعد ههجوم بالمسيرات على روسيا.. انفجارات تهز عدة مدن في أوكرانيا

هزت انفجارات العاصمة كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى، ليل الأحد، وذلك بعد أن تم تفعيل صافرات الإنذار، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وقالت وسائل الإعلام إن انفجارات دوت في مدينتي "دنيبر" وسط أوكرانيا، و"خاركوف" في شمال شرقي البلاد.

وكثفت روسيا ضرباتها الجوية خلال الأيام الأخيرة، مستهدفة منشآت حيوية تابعة للبنية العسكرية الأوكرانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها بمثابة "ضرب تحت الحزام" للقدرات القتالية لكييف.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إسقاط منظومات الدفاع الجوي 43 مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية، خلال أقل من 4 ساعات.

وأوضحت أنه تم "إسقاط 17 مسيرة في أجواء مقاطعة بريانسك، 14 مسيرة في أجواء مقاطعة أوريول، 7 مسيرات في أجواء موسكو وضواحيها، من بينها 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو، 4 مسيرات في أجواء مقاطعة كالوغا، ومسيرة واحدة في أجواء مقاطعة بيلغورو".

وقال البيان إن "قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور".

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