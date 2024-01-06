روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف مسيّرة سنويًا بحلول 2030

نقلت وكالة تاس للأنباء، عن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي القول، اليوم السبت، إن روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيّرة سنويًا بحلول عام 2030، كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 % من السوق.

واستخدمت موسكو وكييف الطائرات المسيّرة على نطاق واسع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، ويعمل الجانبان على زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير مع استمرار الحرب.

وقال بيلوسوف لوكالة تاس: "من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيّرات التعليمية، إلى 32500 وحدة، هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبًا عن أحجام الإنتاج الحالية‭‭"‬‬.

وأضاف: "في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيّرة 70 % من سوق هذا النوع من المسيّرات".