وزير الخارجية الأمريكي: قمة ألاسكا "مثمرة للغاية"

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، بأنها كانت "مثمرة للغاية".

وفي تصريح لقناة "روسيا-1"، عن القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، قال روبيو: "جيدة جدًا. كانت مثمرة للغاية. نأمل ذلك"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

أخبار ذات علاقة العثور على الوثائق التحضيرية لقمة ألاسكا في طابعة بفندق

وكان الرئيسان التقيا في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، بولاية ألاسكا، وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.