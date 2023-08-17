ستولتنبرغ: أوكرانيا وحدها ستقرر التوقيت المناسب لمحادثات السلام
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات عقب الغزو الروسي، مشددًا على عدم تغير موقف الحلف بعد تعليقات ألقاها أحد المسؤولين الكبار في الحلف هذا الأسبوع.
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، "الأوكرانيون، وحدهم من يمكنهم تقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للمفاوضات ومن يمكنهم تقرير الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات".
من ناحية أخرى، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، أن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وإنه لا يرى سببًا لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة.
وقال "لم نلحظ أي تغييرات في قوات (روسيا) النووية تدفعنا إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها. وحتى الآن لم نرصد ما يتطلب ذلك من جانبنا".