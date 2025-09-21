إعادة انتخاب "أوزيل" رئيسًا لأكبر حزب معارض في تركيا

أعاد حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا له، خلال مؤتمر استثنائي عُقد في أنقرة، اليوم الأحد، في حين يواجه الحزب تحقيقات واعتقالات متكررة.

وانعقد المؤتمر بينما يسعى حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي إلى تصليب قيادته قبل محاكمة قد تُلحق ضررًا كبيرًا به، وتهدف إلى إزاحة أوزيل من منصبه كرئيس.

وتسعى المحاكمة، التي بدأت جلستها الثانية، الاثنين، إلى إلغاء نتيجة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وانتخب أوزيل، بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية.

وصوّت أعضاء الحزب، الأحد، بأغلبية ساحقة لصالح أوزيل، الذي فاز بكل الأصوات الصحيحة البالغ عددها 835 صوتًا، مع إعلان بطلان 82 صوتًا؛ وكان أوزيل المرشح الوحيد.

وقد تُبطل إعادة الانتخابات هذه الأساس القانوني للدعوى المرفوعة ضد الحزب، والمقرر عقد جلسة الاستماع التالية في إطارها في 24 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوزيل قوله بعد الانتخابات: "الحزب يتعرض لهجوم، ويحاولون بشتى الطرق الممكنة".

وأضاف: "يتخذ خبراؤنا القانونيون والإداريون أنسب الإجراءات لمواجهة هذا الأمر. ومع انعقاد هذا المؤتمر، دُحضت كل حججهم القانونية" وفق قوله.

وبالإضافة إلى إجراء الانتخابات، انعقد مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لتحديد استراتيجية للمستقبل في مواجهة العقبات المتزايدة.

وتولى أوزيل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قيادة حزب يعاني آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ستة أشهر حينها، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024، على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحاكم منذ عام 2002.

ومن وقتها، تعرض الحزب لموجة اعتقالات ومحاكمات بلغت ذروتها في آذار/مارس بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أخطر منافس لأردوغان، بتهمة "الفساد" التي ينفيها.

وأثار توقيف أكرم إمام أوغلو ردود فعل دولية عديدة، وأشعل فتيل احتجاجات غير مسبوقة في البلاد منذ 12 عامًا.

وفي الثاني من أيلول/سبتمبر، أقالت محكمة رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور جليك، بعد إبطال نتائج المؤتمر الإقليمي للحزب الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانتخب جليك إلى جانب 195 آخرين.

ومن المقرر أن يعقد فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول مؤتمره الاستثنائي الأربعاء لإعادة انتخاب قيادته.