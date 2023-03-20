منظمة: إيران اعتقلت أكثر من 29 ألف شخص

مع قرب نهاية العام الإيراني في 20 مارس/آذار الجاري، كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية، الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 29 ألف شخص في السجون.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تمت لأسباب أيديولوجية وسياسية، ومعظم الاعتقالات تمت أثناء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

واندلعت الاحتجاجات في إيران منتصف أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران بسبب الحجاب، وخلفت تلك الاحتجاجات نحو 530 قتيلًا وآلاف المعتقلين.

وأوردت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أمثلة على زيادة الضغط على الأقليات العرقية والدينية، وإعدام الأحداث وعدم احترام حقوق المرأة، ووضع مزدوجي الجنسية، وسوء حالة السجون، وتكرار إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم، واستخدام عقوبات مثل جلد وترحيل السجناء السياسيين، على حد تعبيرها.