الجمهوريون يسعون لاستكمال بناء جدار ترامب الحدودي

صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، محذرين من مخاطر تدفق مُحتمل للمهاجرين على الحدود مساء الخميس، ومُصرين على ضرورة استكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ تشييده في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويُرفع منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي قانون البند 42 الذي وُضع في كانون الثاني/يناير 2020 بموجب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وحشدت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، 24 ألف عنصر أمن استعدادًا للرفع الوشيك لهذا الإجراء الصحي الذي كان معمولًا به منذ بداية جائحة كوفيد، وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برًا نحو أراضيها.