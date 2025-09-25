جرحى بانفجار مركبة في تل أبيب (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بسقوط جرحى جرّاء انفجار سيارة في تل أبيب.

وتداولت منصات مقاطعَ وصورا للحظة الانفجار، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الحادثة.

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، إنه في الساعة 13:26، ورد بلاغ إلى مركز خدمة نجمة داوود الحمراء 101 في منطقة دان يفيد بانفجار سيارة في شارع لاغوارديا بتل أبيب. ويقدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي في موقع الحادث لرجل يبلغ من العمر 46 عامًا".

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن انفجار سيارة في تل أبيب اليوم الخميس يمثل واقعة جنائية، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وأدت الواقعة إلى إغلاق جزء من شارع لاجوارديا أمام حركة المرور.