ردا على "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلق عملية "السيف الحديدي"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إطلاق عملية "السيف الحديدي" ضد قطاع غزة، اليوم السبت، في رد على عملية تقوم بها حركة حماس تحت مسمّى "طوفان الأقصى".

وقال غالانت إن جميع جنودنا يقاتلون في كلّ نقاط الاشتباك مع المسلّحين الفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.