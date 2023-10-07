سقوط صواريخ على عسقلان
سقوط صواريخ على عسقلانرويترز

ردا على "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلق عملية "السيف الحديدي"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إطلاق عملية "السيف الحديدي" ضد قطاع غزة، اليوم السبت، في رد على عملية تقوم بها حركة حماس تحت مسمّى "طوفان الأقصى".

وقال غالانت إن جميع جنودنا يقاتلون في كلّ نقاط الاشتباك مع المسلّحين الفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.

سقوط صواريخ على عسقلان
الجيش الإسرائيلي يعلن حالة الحرب

وفجر اليوم، أطلقت "حماس" رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غزة.

سقوط صواريخ على عسقلان
حماس تعلن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين

وتوالت الأنباء عن تدمير آليات عسكرية، ووقوع عدد كبير من القتلى والمصابين الإسرائيليين.

وصرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تمر بوقت عصيب، داعيًا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.

إسرائيل
غزة

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