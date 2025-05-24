معروفة لدى الشرطة.. تفاصيل مثيرة حول منفذة هجوم هامبورغ الألمانية (فيديو)

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة ومثيرة حول المرأة التي نفذت عملية الطعن في محطة قطارات هامبورغ، مساء الجمعة.

وقالت الصحيفة إن القوات الأمنية تمكّنت من اعتقال المرأة وتجريدها من سلاحها، في موقع الهجوم، وبعد التحقيق الأولي تم التعرّف على هويّة المنفذة.

وأوضحت الصحيفة أن منفذة الهجوم امرأة ألمانية الجنسية، تبلغ من العمر 39 عاماً، ومعروفة لدى الشرطة.

وأظهر تحليل كاميرات المراقبة في المحطة الرئيسية أن المرأة تحركت بمفردها على الرصيف، وبالتالي لا يوجد شركاء آخرون، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، يُعتقد أن لها تجربة مع المعاناة من الاضطرابات النفسية، وقد سبق لها أن خضعت للعلاج في مصحات نفسية.

وكان المتحدث باسم الشرطة فلوريان أبنسيت، قد كتب على منصة "إكس" أن "هناك معطيات أولية نُجري على أساسها تحقيقًا خاصًا لمعرفة ما إذا كانت المرأة في حالة نفسية استثنائية عند وقوع الحادث".

"جنون مستمر"

في تعليقها على الحادثة، قالت الصحيفة: "مجددًا حادثة عنف! ومجددًا بسكين! الجنون مستمر بلا توقف. في محطة القطارات الرئيسة بهامبورغ، وقع مساء الجمعة هجوم وحشي بسكين. كانت امرأة، وقد استبدّ بها الجنون!".

وأضافت: "وقع الحادث في تمام الساعة 18:05 على رصيف 13/14. كان قطار ICE 855 (هامبورغ - ميونخ) متوقفًا عند السكة رقم 14. فجأة ظهرت تلك المرأة على الرصيف. أخرجت سكينًا وبدأت طعن المسافرين المنتظرين بشكل عشوائي".

وأشارت إلى أنه "أُصيب في الهجوم ما مجموعه 18 شخصاً، 4 منهم في حالة حرجة، و6 آخرون تعرضوا لإصابات خطيرة، لكنها غير مهددة للحياة".