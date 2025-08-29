"خلية سموتريتش".. كشف خفايا المجموعة السرية التي تدير "ضربات إسرائيل"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن حشد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "مجموعة سريَّة" من أقصى اليمين المتطرف لإدارة عمليات ذات صلة بالتوغلات والقرارات السياسية ذات الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق تقرير الصحيفة فإن سموتريتش يعقد اجتماعات دورية مع قادة المجموعة المكونة من 8 أفراد، من بينهم والد وزير المالية، وشقيقه.

وأشارت إلى أنه يشرف بنفسه على عمليات موازية لأنشطة الأجهزة الأمنية والسياسية بما في ذلك الـ"شاباك"، بالإضافة إلى عزل نشاط المجموعة عن قرارات الكابينيت، أو بالأحرى البناء على آراء المجموعة عند اتخاذ قرارات سياسية بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

ولا تبتعد المجموعة السرية ونشاطها عن متابعة مستجدات المفاوضات في قطاع غزة، وفرض رأيها على القرارات ذات الصلة كافة، فضلًا عن إبداء وجهات النظر المتعلقة ببقاء "الصهيونية الدينية" في الائتلاف الحكومي، إضافة إلى تطورات عملية إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

أعضاء المجموعة، حسب تقرير "يديعوت أحرونوت" على دراية بأسرار القضايا كافة التي ناقشها سموتريتش وأعضاء الحكومة مع نتنياهو.

ومن خلال وزير المالية أيضًا، كان للمجموعة دور كبير في إقناع المستويين السياسي والعسكري بمداهمة مدينة رفح؛ فعلى خلفية مثل هذه النقاشات، هدد سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا لم يدخل نتنياهو رفح.

ضمانات الحرب

وكان لمجموعة سموتريتش ضلوع مباشر في رفض نتنياهو إبرام صفقة مع حماس في يناير/ كانون الثاني الماضي، تفاديًا لتقديم "الصهيونية الدينية" - وفي طليعتها سموتريتش – الاستقالة من الحكومة.

وبدلًا من إبرام الصفقة، تحصَّل سموتريتش على ضمانات من الحكومة لمواصلة الحرب في قطاع غزة.

ولا تنكر دوائر في تل أبيب كل ما يثار حول ضلوع مجموعة سموتريتش في قرارات الحكومة، بل تؤكد أن لكل سياسي إسرائيلي، خاصة رؤساء الأحزاب، مجموعة من "أهل الثقة" الذين يجري التشاور معهم في كل كبيرة وصغيرة.

ووفقًا لتعبير الصحيفة العبرية، يدور الحديث حول "آلية، أو بنية تحتية أيديولوجية منظمة، نجحت بشكل منهجي في نشر أذرعها والسيطرة على مراكز قوة مهمة في مستوطنات الضفة الغربية.

وتضيف: "أما الهدف من كل ذلك، فهو خلق تركيبة متكاملة لا تقتصر على تقديم المشورة فحسب، بل تشمل العمل الميداني أيضًا، وتغير مجرى الأمور من البداية".

الأكثر تلاعبًا

ورغم التصاق سموتريتش بالمجموعة والتصاقها به أيديولوجيًا، إلا أن محبيه وكارهيه أيضًا يتفقون على أمر واحد، وهو أن وزير المالية من أكثر الشخصيات تأثيرًا في إدارة الحرب.

أما معارضو الحكومة فيرون أنه الشخص الأكثر تلاعبًا بنتنياهو، والأكثر ضلوعًا في إحباط صفقات الرهائن أو المبادرات ذات الصلة بالعمليات التفاوضية مع الوسطاء، أو مع الولايات المتحدة، فضلًا عن إصراره توجيه الحرب نحو احتلال كامل قطاع غزة، وإقامة عدد هائل من المستوطنات اليهودية، سواء في القطاع أم الضفة الغربية.

أما مؤيدو سموتريتش وهم من "الصهيونية الدينية" والمعسكر الاستيطاني، فيرون أنه يستخدم سلطته السياسية لمنع الحرب من التوقف، ولإغراء نتنياهو من اليمين، وضمان عودته إلى القتال بعد وقف إطلاق النار، ولتغيير مسار توزيع المساعدات الإنسانية، بما لا يسمح بوصولها إلى حماس.

ويؤكد الصحافي الإسرائيلي أمير أتينغار، أنه وسط اللغط السياسي والأمني الدائر في إسرائيل، لا يستطيع أحد تحديد مَن يتلاعب بمَن (قاصدًا بذلك نتنياهو وسموتريتش)، لا سيما أن أحداث الأسبوع الماضي أثبتت نفاد صبر سموتريتش.

ويتابع: "بدأت تتآكل ضمانات استمرار الحرب في قطاع غزة، وهو ما يحدو بسموتريتش إلى تجديد قائمة مطالبه هو والمجموعة المحسوبة عليه، وربما يصل الأمر إلى مطالبة نتنياهو بضم كامل الضفة الغربية".

المرتبة الثانية



إلى ذلك، يؤشر الواقع في إسرائيل إلى أن "مجموعة سموتريتش" تحتل المرتبة الثانية في قائمة أولويات رئيس "الصهيونية الدينية"، وفق الصحيفة.

أما أكثر الشخصيات تأثيرًا عليه في المجموعة فهو والده الحاخام يروحام سموتريتش.

في الماضي، حاول نتنياهو إرسال مبعوثين إلى والده في مختلف القضايا، عندما أراد الضغط على سموتريتش للتواصل مع حزب "البيت اليهودي" أو حزب "عوتسما يهوديت".

وخلال الشهر الماضي، اعترف سموتريتش نفسه بأنه تشاور مع والده بعد 7 أكتوبر 2023، وقرر بعد هذه المشاورات التراجع عن الاستقالة.

وقال: "في مرحلة ما، طلبت من والدي، ومعلمي، وحاخامي، الحضور، قلت له: أبي، سأرحل، لو راجعت نفسي وأدركت الخطأ الذي ارتكبته، لتمكنت من إصلاحه، لكن ثمة خطبًا ما، لذا سأترك".

وأضاف: "لكن أبي رفض موقفي، وطلب مني البقاء لمواصلة الحرب".

وفيما يطلق على "مجموعة سموتريتش" لقب "حكومة عائلية"، إذ تضم المجموعة إلى جانب الأب، شقيق وزير المالية عكيفا سموتريتش، الذي يعد من قادة "العودة إلى الاستيطان"؛ بالإضافة إلى القيادي الاستيطاني هوشع هراري، الذي كان يدير معهد "عود يوسف حاي" الديني في مستوطنة "يتسهار"، وتم تعيينه مديرًا عامًا لقسم الاستيطان في مكتب الوزيرة أوريت شتروك، وهو منصب ذو نفوذ كبيرٍ في مجال الاستيطان في النقب والجليل والضفة الغربية.

لقاءات سرية

كما تضم المجموعة أيضًا يهوشع شيرمان، عضو منظمة "ألون موريه"، الذي كان المدير التنفيذي لمدرسة دينية ثانوية في مستوطنة "إيتامار"، وعينه سموتريتش رئيسًا للجنة "تطوير الأراضي" في "الصندوق القومي اليهودي".

وتعد هذه اللجنة صاحبة أكبر ميزانية في "الصندوق القومي اليهودي"، وتتمتع بنفوذ كبير.

فيما يمثل جناح الشباب في المجموعة عمر رحاميم، الذي شغل منصب مستشار سموتريتش على مدار السنوات الثماني الماضية.

ويشهد له أعضاء الكنيست من اليمين واليسار بالمهارة والقدرة على كيفية مخاطبة الجميع، بما في ذلك الائتلاف والمعارضة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أدار رحاميم عديد القضايا والإشكاليات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك لقاءات سرية مع عناصر من الائتلاف والمعارضة.

كما قاد، من بين أمور أخرى، تحركات داخل القطاعات في الشؤون الحاخامية.

ومؤخرًا، قرر سموتريتش و"مجموعته" الاستيلاء على مركز قوة آخر، فعيّنوا رحاميم مديرًا تنفيذيًا لما يُعرف بـ"مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة".