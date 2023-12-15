إدانة أمريكية لرصد هونغ كونغ مكافأة لاعتقال ناشطين

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الخميس رصد شرطة هونغ كونغ لمكافآت مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال خمسة ناشطين معارضين يقيمون في الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، "نستنكر أي محاولة لتطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود"، مؤكدا أن "السلطات في هونغ كونغ لا تتمتع بأي اختصاص داخل حدود الولايات المتحدة".

وعرضت شرطة هونغ كونغ مكافآت بقيمة مليون دولار محلي (حوالي 117,377 يورو) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على خمسة ناشطين يعيشون في الخارج، اتهمتهم بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي.

والناشطون الخمسة المطالبون بالديموقراطية متهمون بالتحريض على الانفصال والتحريض على التخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية، بحسب المسؤول في إدارة الأمن القومي في هونغ كونغ ستيف لي كواي-واه.

ويقيم الناشطون في الخارج منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 لقمع المعارضين في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديموقراطية عام 2019.

وتستفيد إحداهن، فرانسيس هوي، من حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هؤلاء "المدافعين عن الديموقراطية والحرية سيستمرون في التمتع بحرياتهم وحقوقهم التي يكفلها دستور" الولايات المتحدة.

وأضاف ماثيو ميلر: "نستنكر أي محاولة لتطبيق قانون الأمن القومي خارج الحدود الإقليمية وسنظل ملتزمين بالدفاع عن حريات مواطنينا، بينما ندعو الصين إلى التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية وواجباتها القانونية".

بدوره، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون بالإجراء الذي اتخذته شرطة هونغ كونغ، معتبرا أنه "تهديد لديموقراطيتنا وحقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف كامرون أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين في هونغ كونغ وبكين ولندن بوجوب "إثارة هذه القضية انطلاقا من طابعها الملح".

واعتبر أن شرطة هونغ كونغ "استهدفت مجددا أفرادا لممارستهم حقهم في التعبير الحر عن الرأي".

وتابع: "لن نتسامح مع أي محاولة لأي قوة أجنبية لترهيب أو إلحاق الضرر بأفراد أو مجموعات داخل المملكة المتحدة"، مطالبا بكين بإلغاء قانون الأمن القومي و"وضع حد لاضطهادها ناشطين سياسيين".