انقسام أيديولوجي يضرب إسبانيا حيال تنصيب بيدرو سانشيز

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن 53.2% من المواطنين الإسبان أكدوا أن التفسيرات والحجج التي قدّمها بيدرو سانشيز في مناقشة تنصيبه لم تُقنعهم، مقارنة بـ 46.8% من الذين وجدوا أن تدخل المرشح قوي ومقنع.

وبحسب الاستطلاع، فإن النساء أكثر تشكيكًا من الرجال، حيث أكدت 55.4% منهنّ أن الزعيم الاشتراكي أقنعَهن بشكل قليل، أو لم يُقنعهن على الإطلاق، مقابل 44.6% انجذبْن كثيرًا لخطاب المرشح.

ونظراً للعمر، يُفرض رفض القبول في جميع الفئات، خاصة لدى الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عامًا. حيث في هذه الشريحة من السكان، يتفوّق المتشككون بعشر نقاط على الراضين.