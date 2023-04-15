لولا دا سيلفا يصل الإمارات في زيارة رسمية

وصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات ترافقه زوجته جانجا لولا دا سيلفا، حيث يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسؤولين.

ونما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل إلى 4 مليارات و38 مليون دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم مقابل 3 مليارات و56 مليون دولار ما يعادل 11.2 مليار درهم في العام 2021 وذلك حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وبلغ معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ما نسبته 43.6% من 2.81 مليار دولار ما يعادل 10.3 مليار درهم في العام 2013 إلى 4.038 مليار دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم خلال العام 2022 لتصل إلى 30 ملياراً و257 مليون دولار ما يعادل 111 مليار درهم خلال 10 سنوات.