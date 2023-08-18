وزير المالية الإسرائيلي يتراجع عن قرار ضد "الطلبة المقدسيين"

ذكرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تراجع عن قرار تجميد مبلغ 200 مليون شيكل مخصصة للتعليم العالي في القدس الشرقية.

وأشارت الإذاعة إلى أن تراجع الوزير سموتريتش عن قراره جاء بعد ضغطٍ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة القضاء ووزير الأمن القومي.

وكان الوزير سموتريتش، قد أعلن سابقاً عن خطة تقضي بتجميد مبلغ مخصص لتعليم العرب من أبناء القدس الشرقية في الجامعات الإسرائيلية (تحديدا الجامعة العبرية) بقيمة 200 مليون شيكل.

كما أصدر المجلس التنسيقي الفلسطيني للتعليم في القدس بيانا حينها، دعا فيه إلى عدم الالتفات إلى هذه القرارات، وقال: "إن المبالغ المخصصة لدعم التعليم في شرقي القدس، هي من أجل دمج المقدسيين في المجتمع الإسرائيلي، الذي يحاربنا في مقدساتنا وأرضنا وبيوتنا".

ووجه المجلس في بيانه رسالة إلى معلمي مدارس القدس بخصوص الإضراب المنوي تنفيذه، "إننا نشعر بهمكم وبضرورة تلبية مطالبكم، لكن ندعوكم إلى افتتاح العام الدراسي بمنهاجنا الفلسطيني، واستقبال أبنائنا الطلبة تفويتاً للفرصة على المتربصين بسحبهم إلى مدارس أخرى تدرس المنهاج الإسرائيلي".

وتعد الميزانيات المخصصة لتعليم أبناء شرقي القدس، والتي تقدر بمبلغ 200 مليون شيقل من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، جزءًا من الخطة الخمسية والهادفة لالتحاق أكبر عدد من المقدسيين بالجامعات الإسرائيلية.

وتهدف الخطة الخمسية المُعلنة في مُجملها إلى دمج المقدسيين في المجتمع الإسرائيلي من خلال التحاق الطالب المقدسي بنظام التعليم الإسرائيلي الذي يُفضي إلى التعليم الجامعي وبالتالي تمكنه من اللغة العبرية واندماجه في سوق العمل الإسرائيلي لإيجاد ما يسمى (بالمواطن الصالح أو المقدسي الجديد) الذي يُعرف نفسه بأنه أقلية عربية تعيش في الدولة اليهودية.