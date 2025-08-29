وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يتفقون على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون "قوية وموثوقة"

الصليب الأحمر: 300 ألف مفقود حول العالم

الصليب الأحمر: 300 ألف مفقود حول العالم
طفلة تحمل صورة أحد المفقودين حول العالمالمصدر: الصليب الأحمر
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 12:43 م

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أن حوالي 300 ألف شخص مسجلين حاليًا مفقودين عبر العالم، في زيادة بحوالي 70% خلال خمس سنوات.

وأوضحت المنظمة في بيان بثته من جنيف أن هذه الزيادة ناتجة عن تزايد عدد النزاعات وموجات الهجرة المكثفة وتراجع الالتزام بقواعد النزاعات والحروب.

وقال المدير العام للصليب الأحمر بيار كرينبول: "من السودان إلى أوكرانيا، ومن سوريا إلى كولومبيا، التوجه واضح: الزيادة الكبيرة في عدد المفقودين هي إشارة صارخة إلى أن الأطراف المتنازعة والجهات الداعمة لها تفشل في حماية الناس في زمن الحرب".

 وسجلت شبكة الروابط العائلية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوالي 284400 شخص على أنهم مفقودون بحلول نهاية العام الماضي، بزيادة 68% منذ العام 2019، بحسب أرقام جديدة نشرت الجمعة.

غير أن كرينبول حذر بأن هذا العدد لا يمثل سوى "رأس جبل الجليد"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".

 

