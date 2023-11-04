آلاف المتظاهرين في برلين تضامنا مع الفلسطينيين

تظاهر الآلاف، اليوم السبت، في برلين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت قصف إسرائيلي متواصل ردا على الهجوم الدامي لحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في المكان لوكالة فرانس برس "نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون".

وساد الهدوء مع بداية التجمع. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الابادة" و"وقف إطلاق النار"، وفق مراسلي فرانس برس.

ووضع متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون في ساحة الكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين "حرروا فلسطين".

ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار "الدفاع عن الحقوق الأساسية الديموقراطية: حرية التعبير أيضا للفلسطينيين".

وتوقع المنظمون مشاركة نحو ألفي شخص، لكن قوات الأمن قدرت ان العدد قد يصل الى عشرة آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك الذي من المقرر ان ينتهي قرابة الساعة 18,00 ت غ.

وفرضت الشرطة قيودا صارمة، مؤكدة أن أي "انكار لحق اسرائيل في الوجود أو الادلاء بمواقف معادية للسامية، تحض على الكراهية وتشيد بالعنف والارهاب" يستدعي ملاحقات جنائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا مواجهات عنيفة احيانا بين المشاركين فيها وقوات الامن.

وابدت الشرطة خشيتها من توترات جديدة تتخلل تظاهرة السبت، وخصوصا بعدما حظرت السلطات رسميا الخميس جميع الأنشطة المرتبطة بحماس وبجمعية "صامدون" التي يتهم اعضاؤها بأنهم احتفلوا على الملأ بهجوم مقاتلي حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر والذي خلف اكثر من 1400 قتيل.