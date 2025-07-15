السعودية تؤكد دعمها لسيادة سوريا وتدين الهجمات الإسرائيلية

أشادت السعودية، مساء الثلاثاء، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لـ"تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي"، كما أدانت الهجمات الإسرائيلية، بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن" المملكة العربية السعودية تابعت التطورات في الجمهورية العربية السورية، وأعربت عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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كما أدانت الخارجية السعودية "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م".

ودعت السعودية المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب سوريا ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا".

وتشهد مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية منذ الأحد اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، في وقت شنت فيه إسرائيل هجمات استهدفت قوات الأمن السورية، قالت إنها لـ"حماية الدروز".