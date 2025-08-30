logo
العالم

ميرتس يدعو إلى "شلّ" قدرة روسيا اقتصادياً على مواصلة الحرب

ميرتس يدعو إلى "شلّ" قدرة روسيا اقتصادياً على مواصلة الحرب
المستشار الألماني فريدريش ميرتسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 3:36 م

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس  اليوم السبت، إنه لا يتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية، وذلك في ظل فشل الجهود الدبلوماسية في إحراز أي تقدم يذكر في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف ميرتس خلال فعالية أقامها حزبه المحافظ في ولاية نورد راين فستفاليا: "جميع الجهود المبذولة، في الأسابيع الماضية، لاقت نهجاً أكثر عدوانية من قبل النظام في موسكو ضد السكان في أوكرانيا" وفق تعبيره.

 وتابع قائلاً: "هذا لن يتوقف حتى نضمن معاً أن روسيا، على الأقل لأسباب اقتصادية وربما أيضاً لأسباب عسكرية... لم تعد قادرة على مواصلة هذه الحرب"، وفق ما أوردته "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف إن القوات الروسية تشن هجمات بلا هوادة على امتداد خط الجبهة في أوكرانيا، وإنها تملك "المبادرة الإستراتيجية".

كما صعّدت روسيا من غاراتها الجوية على مدن وبلدات أوكرانية بعيدة عن خطوط المواجهة هذا الصيف.

