البيت الأبيض: نتنياهو وبايدن سيلتقيان الأربعاء في نيويورك

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم السبت، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أكد، مساء الجمعة، أن الرئيس جو بايدن سيجتمع، الأربعاء المقبل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك.

وأوضح الموقع أن جيك سوليفان أشار إلى أن الطرفين سيبحثان خلال اللقاء القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف "سوليفان" أن بايدن سيتحدث مع نتنياهو أيضًا حول "رؤية لمنطقة أكثر تكاملاً وازدهارًا" وكذلك حول سبل التعامل المشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي مع التهديدات الإيرانية.

وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد أفادت بأن نتنياهو سيتوجه بعد رأس السنة العبرية في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، يلقي خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيلتقي في الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعماء آخرين.

وأوضحت المصادر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ستبدأ من الساحل الغربي، حيث سيلتقي رجل الأعمال إيلون ماسك، ويناقش معه تطوير الذكاء الاصطناعي.

المصدر: موقع "واللا" العبري