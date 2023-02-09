على وقع الحرب.. أوكرانيا تشهد بلبلة سياسية وسط ضغوط روسية عسكرية

أثار الإعلان المبكر عن تبديل وزير الدفاع الأوكراني، بلبلة، في كييف، مهددا بزعزعة القوات الأوكرانية وسط ضغوط عسكرية روسية في الشرق.

وأعلن نائب نافذ، الأحد، تبديل أوليكسي ريزنيكوف، الوزير الأساسي في حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والذي فاوض بصورة خاصة على عمليات تسليم أسلحة غربية؛ وذلك في أعقاب فضيحة فساد هزت وزارة الدفاع.

لكن بعد ثلاثة أيام لا يزال ريزنيكوف في منصبه، واستقبل، الثلاثاء، نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، فيما تتواصل التصريحات المتناقضة.

ودعا زيلينسكي، الثلاثاء، إلى عدم "نشر شائعات" من شأنها "إضعاف" جهود أوكرانيا لصد الغزو الروسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن تغييرات ستحصل "على مستويات مختلفة" في قطاع الدفاع.

وكان النائب الذي أعلن رحيل ريزنيكوف من منصبه، ديفيد أراخاميا أفاد، منذ الإثنين، أن التغيير "لن يحصل هذا الأسبوع" في نهاية المطاف.

من جانبها، ذكرت النائبة ماريانا بيزوغلا أن التعديل الوزاري "معلق حتى نهاية الأسبوع"؛ حتى تقوم الحكومة بـ"تقييم المخاطر" التي يطرحها في وسط الحرب.

وما زاد من البلبلة أن أراخاميا أوضح أن رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال كيريلو بودانوف سيحل محل ريزنيكوف، في حين ينص القانون الأوكراني على أن يتولى مدنيون حصرا الحقائب الوزارية.

وبات ريزنيكوف (56 عاما) الذي عين في منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من أبرز الوجوه المعروفة في الحرب في أوكرانيا.

لكن وزارته شهدت فضائح فساد مؤخرا وإن لم تكن طالته شخصيا، إلا أن نائبه اضطر إلى الاستقالة نهاية كانون الثاني/يناير.