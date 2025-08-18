الشرطة السويدية تعتقل مشتبهًا به في حادث إطلاق نار قرب مسجد

اعتقلت الشرطة السويدية مشتبهًا به بعد حادث إطلاق نار دموي قرب مسجد في مدينة أوريبرو، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن قناة "إس في تي" التلفزيونية الحكومية اليوم الاثنين.

وأصيب رجلان يتراوح عمرهما بين 20 و 30 عاماً بجروح جراء إطلاق نار بعد صلاة الجمعة الماضية، وتم العثور عليهما قرب موقف السيارات التابع للمسجد، ونقلا إلى المستشفى، حيث توفي أحدهما متأثراً بإصاباته.

وتفترض الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بالجريمة المنظمة، حيث تكافح السويد لاحتواء العنف الدموي من العصابات منذ سنوات، والذي يتصاعد في جرائم إطلاق النار وتفجيرات.

وذكرت قناة "إس في تي" نقلاً عن ممثلي الادعاء العام أن المشتبه به، الذي تم اعتقاله خلال الليل، متهم بالمشاركة في القتل.

وجاء نبأ الاعتقال في الوقت الذي جرى فيه استئناف الدراسة في مدرسة ريسبرجسكا في مدينة أوريبرو لأول مرة منذ إطلاق نار دموي داخل المدرسة في فبراير/شباط الماضي، والذي أودى بحياة 11 شخصاً، من بينهم مطلق النار.

وتفترض الشرطة أن منفذ إطلاق النار في المدينة السويدية التي تبعد 200 كيلومتر غرب ستوكهولم، تصرف بمفرده.