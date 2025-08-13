يتلقّى نصائحهم.. من هم أعضاء الخلية السرية لرئيس الأركان الإسرائيلي؟

كشفت قناة "آي 24"، أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يتلقى بانتظام نصائح من مصادر لم تعد جزءًا من المنظومة العسكرية، يُطلق عليها اسم "الخلية السرية" لرئيس الأركان.

ومن بين الأسماء التي تضمها الخلية: الوزير الأسبق غابي أشكنازي، واللواء المتقاعد يسرائيل زيف، والناطق العسكري الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، آفي بنياهو، ومتان دانسكر، وليران دان، الناطقان الأسبقان بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب الإذاعة العبرية.

وبحسب قناة "آي 24"، يحافظ مساعد زامير، المقدم ألون لانيادو، على تواصل مستمر مع الصحفيين ويُطلعهم على آخر المستجدات، خلافًا للإجراءات التي تُلزم وحدة الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي فقط بالقيام بذلك.

وزاد لانيادو من وتيرة محادثاته مع الصحفيين في الآونة الأخيرة على خلفية تفاقم الأزمة بين زمير ورئيس الحكومة نتنياهو.

وأجرى رئيس الأركان إيال زامير، نقاشًا الليلة الماضية حول التعيينات في الجيش الإسرائيلي، إلا أن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن رفضه الموافقة على هذه التعيينات.

ورغم ذلك، نشر الجيش قائمة التعيينات الجديدة خلال الليل، بعد حوالي ساعة من إعلان الوزير. ما صب الزيت على النار. وقال مقربون من الوزير: "هذا غير لائق".

وردّ الجيش الإسرائيلي: "حُدّدت المناقشة مُسبقًا، وفقًا للقواعد، إدراكًا لأهمية ترقية القادة الميدانيين، وضرورة السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة".