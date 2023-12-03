بوركينافاسو تعلّق عمل "لوموند" بعد مقال "متحيز"

أصدرت السلطات الحاكمة في بوركينافاسو، قرارًا بتعليق عمل صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعد نشرها مقالاً عن هجوم لجماعات متشددة، وصفته السلطات بأنه "متحيز".

وأكدت الصحيفة أنّها "تدافع عن جدية واستقلالية تحقيقاتها وتستنكر العقوبات التي فرضها النظام البوركيني على العديد من وسائل الإعلام، وأبدت أسفها للقرار الذي اتخذته حكومة بوركينا فاسو بتعليق عملها".

ويتعلق الخبر بـ "هجوم دموي وقع شمال البلاد نفذته قوات الأمن ضد مجموعة دعم الإسلام والمسلمين"، وفقًا للصحيفة.

ويروي هذا المقال الذي يحمل عنوان "الحرب الدعائية تحتدم في بوركينا فاسو بعد الهجوم على جيبو"، الخسائر الفادحة للهجوم الذي نفذته الجماعة المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل 40 مدنيًا في هذا الهجوم، بينما تحدثت مصادر أمنية في بوركينا فاسو عن مقتل "عدد قليل" من الجنود، كما أوردت الصحيفة.