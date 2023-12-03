بوركينافاسو تعلّق عمل "لوموند" بعد مقال "متحيز"
أصدرت السلطات الحاكمة في بوركينافاسو، قرارًا بتعليق عمل صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعد نشرها مقالاً عن هجوم لجماعات متشددة، وصفته السلطات بأنه "متحيز".
وأكدت الصحيفة أنّها "تدافع عن جدية واستقلالية تحقيقاتها وتستنكر العقوبات التي فرضها النظام البوركيني على العديد من وسائل الإعلام، وأبدت أسفها للقرار الذي اتخذته حكومة بوركينا فاسو بتعليق عملها".
ويتعلق الخبر بـ "هجوم دموي وقع شمال البلاد نفذته قوات الأمن ضد مجموعة دعم الإسلام والمسلمين"، وفقًا للصحيفة.
ويروي هذا المقال الذي يحمل عنوان "الحرب الدعائية تحتدم في بوركينا فاسو بعد الهجوم على جيبو"، الخسائر الفادحة للهجوم الذي نفذته الجماعة المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وبحسب الأمم المتحدة، قُتل 40 مدنيًا في هذا الهجوم، بينما تحدثت مصادر أمنية في بوركينا فاسو عن مقتل "عدد قليل" من الجنود، كما أوردت الصحيفة.
وأدانت "لوموند" اتهامات الحكومة البوركينية التي وصفت عملها بـ "المتحيز"، للجماعات المتشددة، وقالت إنّ "هناك الكثير من الادعاءات الكاذبة التي لا يمكن التسامح معها."
لكن الصحيفة أكدت في المقال المنشور أنّها "لم تقم بعملها إلا بحياد كامل واستقلال كامل، لإنتاج هذا المقال، حيث تم الاتصال بمصادر متعددة، محلية ودبلوماسية ومدنية وعسكرية، من أجل تقديم تقرير عن كثب قدر الإمكان عن الوضع في جيبو، التي أصبحت مدينة لا يمكن للصحافة الوصول إليها."
وتم الاتصال بالحكومة البوركينية حتى تتمكن من الرد على المعلومات التي أوردتها "لوموند" وإعطاء روايتها للأحداث التي وقعت في الموقع، لكن لم تستجب السلطات لطلبات الصحيفة للحصول على معلومات ومقابلات.
وأشارت "لوموند" إلى أنّ توقيف عملها في بوركينافاسو يأتي بعد طرد مراسلها من البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، دون ذكر أي سبب رسمي، كما أنه يتبع ما تفعله السلطات مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، وفي نهاية سبتمبر/أيلول، تم تعليق نشرة "جون أفريك" الشهرية، وفي يوليو/تموز، كما شهدت قناة "أل سي أي" التلفزيونية هذا المصير، بعد فرانس 24 في مارس/آذار، وإذاعة فرنسا الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ورأت الصحيفة أنّ العقوبات المفروضة عليها "تأتي استجابة لرغبة السلطات البوركينية في منع نشر معلومات مستقلة عن تدهور الوضع الأمني في البلاد، منذ أن تولى إبراهيم تراوري السلطة بعد انقلاب".