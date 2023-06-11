روسيا تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية في خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي-25 في منطقة خيرسون، مضيفة أن "القوات الروسية صدت أيضًا ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في زابوريجيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة عن إحباط عشر هجمات أوكرانية على محوري جنوب دونتسك زابوروجيا وقرب مدينة ارتيومسك باخموت، كما أكدت نجاحها في قتل 700 عسكري أوكراني.