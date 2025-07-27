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أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق بوكروفسك شرقي البلاد

أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق بوكروفسك شرقي البلاد
قوات روسيةالمصدر: yandex
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 4:50 م

أفاد المتحدث باسم القوات المحلية الأوكرانية فيكتور تريهوبوف، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأوكراني، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية بدأت، الآن، بمحاولات لتطويق مدينة بوكروفسك الواقعة شرقي أوكرانيا، وذلك بعد فشلها بتنفيذ هجمات مباشرة على المدينة.

وقال تريهوبوف إن القوات الروسية تقوم، خاصة من الجهة الشرقية، بمحاولات لاختراق مواقع القوات الأوكرانية، وتطويق مدينة بوكروفسك.

وأضاف أن المعركة الدفاعية لا تزال مستمرة في المنطقة القريبة من كوستيانتينيفكا، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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 وذكرت تقارير أن الهجوم المباشر على مدينة بوكروفسك لم يعد له جدوى بالنسبة للجيش الروسي؛ نظراً للخسائر الفادحة، وهو ما يفسّر لجوءه إلى خيار التطويق.

وتعد مدينة بوكروفسك بؤرة اشتعال مستمرة على جبهات القتال في شرقي أوكرانيا منذ عدة أشهر.

وتقع المدينة في الجهة الغربية من إقليم دونيتسك الواقع شرقي أوكرانيا، عند محور نقل إستراتيجي بالغ الأهمية، وهي، الآن، مدمَّرة تقريباً بالكامل.

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